В Тамбовской области задержали «аккумуляторного» вора

13 Дек. 18:02 2018-12-13T18:02:27+03:00

Мужчина снял аккумуляторы с двух тракторов Фото: УМВД по Тамбовской области

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В районном поселке Токаревка полицейские задержали 26-летнего жителя села Абакумовка. Свободным доступом мужчина украл с двух тракторов аккумуляторы на охраняемой территории одной из районных организаций. Тем самым сельхозтехника была выведена из строя.

Правоохранители доставили мужчину в отделение полиции, где он дал признательные показания. Похищенное имущество у него изъяли. Как оказалось, вор уже имел проблемы с законом.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Преступные действия задокументированы, ведется дальнейшее следствие на предмет причастности к подобным преступным деяниям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.