Оставил паспорт на месте преступления: 24-летнего тамбовчанина будут судить за убийство человека

13 Дек. 18:00 2018-12-13T18:00:09+03:00

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В Тамбове следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве пенсионера. Напомним, 2 октября в одном из домов по улице Ленинградской обнаружили тело 77-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В совершении этого преступления обвиняется 24-летний местный житель. Следствием установлено, что 1 октября пожилой мужчина на улице познакомился с двумя молодыми людьми (родными братьями), которых пригласил к себе домой для распития спиртных напитков. В доме у потерпевшего между братьями произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой младший избил нового знакомого, пытавшегося их разнять. Затем гости покинули дом потерпевшего. На следующий день тело пенсионера обнаружил сосед и позвонил в полицию.

- В ходе осмотра места происшествия был обнаружен паспорт обвиняемого, благодаря которому и удалось раскрыть данное преступление, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.