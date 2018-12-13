Лучшие тамбовские тхэквондистки и их тренер получили по 150 тысяч рублей

13 Дек. 17:34 2018-12-13T17:38:25+03:00

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13 декабря начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов встретился с бронзовыми призерами первенства Европы по тхэквондо Викторией Овчинниковой и Софьей Ефановой, а также их наставником Андреем Кимом. За блистательное выступление на международной спортивной арене все трое удостоены единовременной денежной выплаты в размере 150 тысяч рублей.

Обе очаровательные девушки - Виктория и Софья - признались, что сложнее всего было справиться с волнением.

- Тяжело психологически: видишь соперницу и оцениваешь ее. Внимание обращаешь на все: рост, комплекция, достижения. У меня был сложный поединок против чемпионки Европы, я вся выложилась и уже дальше не смогла показать результат выше, - говорит Софья.

Помимо сертификатов на единовременные денежные выплаты, воспитанницы СШОР № 2 «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» получили комплекты специализированной формы для занятий.

- Это первые победы, прорыв для нас в олимпийской дисциплине ВТФ! Рад, что на европейском уровне вы держите высокую планку, показали себя лидерами, сильными спортсменками. Желаю вам дальнейших побед, ярких поединков, громких титулов!, - цитирует пресс-служба администрации региона поздравление спортсменов Михаила Белоусова.