2018-12-13T17:10:52+03:00
Звезды

Тамбовчан ждет более 400 театральных мероприятий

2019 год будет насыщенным на спектакли и постановки
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
13 декабря дан старт Году Театра в России13 декабря дан старт Году Театра в РоссииФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин объявил 2019-ый год Годом Театра. В Тамбове, 13 декабря, как и по всей России дали старт этому событию. Уже утвержден список более чем из 400 культурных мероприятий — спектакли, постановки и фестивали.

Как сообщили в администрации Тамбовской области, жителей области ждет много нового. Например, в Мичуринске пройдет театральный фестиваль под названием «На родине Владимира Зельдина». А в рамках театрального фестиваля имени Н. Рыбакова появится новый проект, ориентированный на подростков.

Тамбовские театры уже начали работу над новыми постановками. Так, драмтеатр готовит для своих зрителей премьеру о жизни и творчестве Сергея Рахманинова. Также в этой работе принимают участие специалисты Дома-музея «Ивановка».

Премьеры состоятся и в кукольном театре. Кроме того там появится новая сцена, предназначенная для спектаклей, рассчитанных на маленьких детей от года до пяти лет. В «куколке» откроют так называемый «театр на подушках».

- Расширится гастрольная деятельность. У наших театров появится возможность принять участие в федеральных проектах. Например, в театральном марафоне, который стартует в феврале на Дальнем Востоке и будет проходить по всем 85 регионам РФ. Местные зрители смогут увидеть больше спектаклей известных театральных коллективов, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб