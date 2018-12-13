Тамбовчан ждет более 400 театральных мероприятий

13 Дек. 17:10 2018-12-13T17:10:52+03:00

2019 год будет насыщенным на спектакли и постановки

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Президент РФ Владимир Путин объявил 2019-ый год Годом Театра. В Тамбове, 13 декабря, как и по всей России дали старт этому событию. Уже утвержден список более чем из 400 культурных мероприятий — спектакли, постановки и фестивали.

Как сообщили в администрации Тамбовской области, жителей области ждет много нового. Например, в Мичуринске пройдет театральный фестиваль под названием «На родине Владимира Зельдина». А в рамках театрального фестиваля имени Н. Рыбакова появится новый проект, ориентированный на подростков.

Тамбовские театры уже начали работу над новыми постановками. Так, драмтеатр готовит для своих зрителей премьеру о жизни и творчестве Сергея Рахманинова. Также в этой работе принимают участие специалисты Дома-музея «Ивановка».

Премьеры состоятся и в кукольном театре. Кроме того там появится новая сцена, предназначенная для спектаклей, рассчитанных на маленьких детей от года до пяти лет. В «куколке» откроют так называемый «театр на подушках».

- Расширится гастрольная деятельность. У наших театров появится возможность принять участие в федеральных проектах. Например, в театральном марафоне, который стартует в феврале на Дальнем Востоке и будет проходить по всем 85 регионам РФ. Местные зрители смогут увидеть больше спектаклей известных театральных коллективов, - сообщает пресс-служба региональной администрации.