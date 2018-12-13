Главную елку Тамбова одевают в праздничный наряд

13 Дек. 16:37 2018-12-13T16:39:02+03:00

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В Тамбове на площади Ленина декорируют главную новогоднюю елку, высотой в 15 метров. Ее украсят тысячами разноцветных огней и сотнями ярких игрушек. А на вершине праздничного дерева разместят Вифлеемскую звезду.

- В оформлении центральной городской ели мы используем светодиодные гирлянды. Светят они ярко, но электричества потребляют мало. В Тамбове все элементы светящегося новогоднего оформления светодиодные и малозатратные. Это и динамическая конструкция «С Новым годом!», установленная за памятником Ленину, и деревца сакуры, и снеговики. В этом году мы произвели большой объем ремонтных работ всего светодиодного оформления. Надеюсь, жителям и гостям Тамбова придется по вкусу праздничное убранство города, - комментирует Алексей Савин, начальник отдела благоустройства и развития уличного освещения комитета городского хозяйства администрации Тамбова.

По периметру площади Ленина зажгут неоновые снежинки. Другие новогодние елки будут радовать глаз тамбовчан в 12 городских скверах и 89 дворовых территориях.

Фото: информационное управление администрации Тамбова