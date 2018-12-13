2018-12-13T16:39:02+03:00
Общество

Главную елку Тамбова одевают в праздничный наряд

15-метровая зеленая красавица почти готова к Новому году
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Главный символ Нового года украсят тысячами разноцветных огней и сотнями ярких игрушекГлавный символ Нового года украсят тысячами разноцветных огней и сотнями ярких игрушек
Изменить размер текста:

В Тамбове на площади Ленина декорируют главную новогоднюю елку, высотой в 15 метров. Ее украсят тысячами разноцветных огней и сотнями ярких игрушек. А на вершине праздничного дерева разместят Вифлеемскую звезду.

- В оформлении центральной городской ели мы используем светодиодные гирлянды. Светят они ярко, но электричества потребляют мало. В Тамбове все элементы светящегося новогоднего оформления светодиодные и малозатратные. Это и динамическая конструкция «С Новым годом!», установленная за памятником Ленину, и деревца сакуры, и снеговики. В этом году мы произвели большой объем ремонтных работ всего светодиодного оформления. Надеюсь, жителям и гостям Тамбова придется по вкусу праздничное убранство города, - комментирует Алексей Савин, начальник отдела благоустройства и развития уличного освещения комитета городского хозяйства администрации Тамбова.

По периметру площади Ленина зажгут неоновые снежинки. Другие новогодние елки будут радовать глаз тамбовчан в 12 городских скверах и 89 дворовых территориях.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб