Тамбовские дети смогут стать дизайнерами школьной формы

13 Дек. 16:07 2018-12-13T16:07:23+03:00

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Творческих юных тамбовчан приглашают к участию в Национальном конкурсе дизайнеров школьной одежды. Дети могут разработать эскизы, выразив свое представление о том, какой должна быть форма на их взгляд.

Идея конкурса принадлежит 12-летней москвичке Александрии Лаптевой. Девочка совмещает учебу, спорт, волонтерство, участие в реализации социально значимых проектов, занятия музыкой и дизайном.

Участники продемонстрируют свои таланты в десяти номинациях, куда входит также и разработка эскиза школьного рюкзака и галстука. Победителей ждут ценные подарки - планшет и телефоны Apple iPhone. За второе и третье места ребят будут награждать денежными призами в 5 000 и 3 000 рублей, предназначенных на покупку книг и художественных принадлежностей. По итогам конкурса планируется создание альбома с лучшими работами.

- Заявку на конкурс можно подать до 19 октября 2019 года. Дополнительная информация — на сайте конкурса, - уточняют в информационном управлении администрации Тамбова.