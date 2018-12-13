2018-12-13T15:09:51+03:00
Происшествия

Тамбовчанин торговал паленым алкоголем в гараже

Молодого человека ждут исправительные работы
Ксения АЛЕШИНА
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Молодого человека привлекли к уголовной ответственности за неоднократную продажу контрафактного алкоголяМолодого человека привлекли к уголовной ответственности за неоднократную продажу контрафактного алкоголяФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове 24-летнего местного жителя привлекли к уголовной ответственности за неоднократную продажу контрафактного алкоголя. Еще в конце 2017 года он арендовал гараж около деревни Красненькая и торговал там паленым спиртным. Полицейские не раз выезжали туда, составляли административные протоколы и изымали продукцию.

Молодого человека приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Однако парень снова взялся за старое и начал продавать контрафактное спиртное в той же деревне.

- В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Полицейскими найдены и опрошены свидетели, назначены и проведены экспертизы, собраны улики и доказательства совершения преступной деятельности. По окончании расследования уголовное дело направлено в суд для вынесения окончательного вердикта, -комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Суд признал парня виновным в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и вынес ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

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