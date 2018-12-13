2018-12-13T14:01:09+03:00
Происшествия

На Тамбовщине осудили водителя легковушки, по вине которого погиб мотоциклист

Смертельная авария произошла летом этого года
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовский районный суд вынесен приговор 48-летнему местному жителю за смертельное ДТП, которое унесло жизнь 32—летнего мотоциклиста. Установлено, что 20 июня текущего года мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», на 10-м километре автодороги «Тамбов – Котовск», при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него. После столкновения двухколесный транспорт загорелся, а его водитель погиб на месте происшествия.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил осужденного к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, лишив его права управления транспортными средствами на 2 года, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тамбовской области.

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