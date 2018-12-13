2018-12-13T13:23:13+03:00
Общество

Стали известны даты юбилейного рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбове

Традиционно самое душевное событие года состоится в августе
Ксения АЛЕШИНА
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К фестивалю начали готовиться уже сейчасК фестивалю начали готовиться уже сейчас
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Как сообщили в администрации Тамбовской области, «Чернозем-2019» пройдет в областном центре с 9 по 11 августа. Отметим, рок-фестиваль в следующем году отметит пятилетний юбилей. Место его проведения останется традиционным — Татарский вал. Организаторы обещают, что мероприятие станет самым запоминающимся.

Подготовка к фестивалю уже идет. Ведутся переговоры с артистами и хэдлайнерами. Каждый раз на самое душевное событие года приезжает все больше зрителей со всей России и зарубежья.

- Организаторы тщательно продумывают все детали по инфраструктуре и сервису для еще большего удобства гостей: составляются схемы проезда, размещения сцен и палаточного лагеря участников, прорабатывают вопросы безопасности, - прокомментировали в пресс-службе региональной администрации.

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