В Тамбовской области в огне погиб мужчина
Пожар случился в поселке Новый
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На пульт спасателей поступило сообщение о ЧП в Моршанском районе. Там в поселке Новый на улице Лесной загорелся жилой дом. Есть погибший.
- Сообщение поступило 13 декабря в 11:04. Через 44 минуты пожар был ликвидирован. В результате возгорания дом и надворные постройки выгорели полностью. Погиб 49-летний мужчина, - сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.
Огонь тушили 8 пожарных с помощью двух спецмашин. Точную причину смерти человека и возгорания дома предстоит выяснить специалистам.