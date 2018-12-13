2018-12-13T12:58:26+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в огне погиб мужчина

Пожар случился в поселке Новый
Ирина БУРЯКОВА
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На пульт спасателей поступило сообщение о ЧП в Моршанском районе. Там в поселке Новый на улице Лесной загорелся жилой дом. Есть погибший.

- Сообщение поступило 13 декабря в 11:04. Через 44 минуты пожар был ликвидирован. В результате возгорания дом и надворные постройки выгорели полностью. Погиб 49-летний мужчина, - сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.

Огонь тушили 8 пожарных с помощью двух спецмашин. Точную причину смерти человека и возгорания дома предстоит выяснить специалистам.

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