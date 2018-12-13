2018-12-13T12:40:46+03:00
Общество

На Тамбовщине работодатель лишился земельного участка с прудом из-за невыплаты зарплат сотрудникам

Землю продали
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовском районе руководитель одной из фирм задолжал заработную плату своим сотрудникам - 150 тысяч рублей. Мер для выплаты денег не предпринимал. Судебные приставы выяснили, что у организации-должника есть в собственности земельный участок, на котором находится пруд.

- Был наложен арест на этот земельный участок. После чего он был передан на реализацию в специализированную торгующую организацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - Денежные средства, полученные от реализации участка, полностью погасили задолженность по зарплате.

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