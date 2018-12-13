В Тамбове автомобилистам запретят разворот на площади Ленина

13 Дек. 12:02 2018-12-13T12:02:36+03:00

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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, в областном центре автомобилисты не смогут разворачиваться на площади Ленина с 12 декабря по 15 января. Это связано с подготовкой и проведением массовых новогодних мероприятий в этом месте.

Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» городская администрация поручила установить специальные ограждения на разворотном съезде.