В Тамбове автомобилистам запретят разворот на площади Ленина
Ограничение введут почти на месяц
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, в областном центре автомобилисты не смогут разворачиваться на площади Ленина с 12 декабря по 15 января. Это связано с подготовкой и проведением массовых новогодних мероприятий в этом месте.
Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» городская администрация поручила установить специальные ограждения на разворотном съезде.