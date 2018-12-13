В Тамбове ищут возможного убийцу пенсионерки

13 Дек. 11:04 2018-12-13T11:17:52+03:00

На севере города летом неизвестный мужчина напал на женщину и пробил голову Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

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Следователи просят помощи у тамбовчан в установлении личности человека, предположительно причастного к гибели пенсионерки. Напомним, 10 июня около 17:00 в районе дома № 60 по улице Новоселов города Тамбова неизвестный мужчина ударил 66-летнюю женщину тупым предметом по голове, отобрал у нее сумку и скрылся. Потерпевшая скончалась спустя неделю в одной из больниц областного центра.

- По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть) и ст. 162 УК РФ (разбой), - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Если у вас есть какая-либо информация о данном мужчине или об обстоятельствах нападения на пенсионерку, просьба сообщить по телефону дежурной службы: 8-915-670-86-14. Конфиденциальность гарантируется.