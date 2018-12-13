Тамбовчан приглашают на "Модный обмен"

13 Дек. 10:48 2018-12-13T10:48:16+03:00

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22 декабря с 10 до 18 часов в Тамбове на площадках областной библиотеки имени Пушкина состоится "Модный обмен". Все желающие могут оставить ненужные вещи и забрать то, что приглянется.

- Идея провести его в нашем городе принадлежит участникам проекта «ЭкоЭго», библиотекарям и эко-активистам, - сообщает пресс-служба Пушкинской библиотеки. - В каждом гардеробе можно найти одежду, которая нам больше не нравится, не подходит по размеру или просто наскучила. Фримаркет - способ обменять такие вещи на другие, не тратя денег.

В залах библиотеки будут установлены зеркала и примерочные кабинки. Также во время акции можно сдать батарейки на переработку, принять участие в мастер-классах по работе с тканью.

Кроме того, в этот день можно будет принести вещи для помощи нуждающимся.