В Тамбовской области в ДТП пострадал ребенок

13 Дек. 10:12 2018-12-13T10:19:19+03:00

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12 декабря в 7 часов 50 минут на улице Пролетарской в районе дома №382 города Рассказово произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель «Mitsubishi Lancer», 63-летний мужчина, на регулируемом перекрестке допустил занос своего автомобиля с последующим наездом на опору светофора, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадал пассажир автомобиля - 8-летний ребенок. Мальчика с полученными травмами доставили в Тамбов - детскую областную больницу.