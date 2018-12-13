2018-12-13T10:19:19+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП пострадал ребенок

Авария случилась в Рассказово
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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12 декабря в 7 часов 50 минут на улице Пролетарской в районе дома №382 города Рассказово произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель «Mitsubishi Lancer», 63-летний мужчина, на регулируемом перекрестке допустил занос своего автомобиля с последующим наездом на опору светофора, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадал пассажир автомобиля - 8-летний ребенок. Мальчика с полученными травмами доставили в Тамбов - детскую областную больницу.

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