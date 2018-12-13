2018-12-13T09:58:05+03:00
Происшествия

Под Тамбовом в аварии погибла 26-летняя девушка

Еще четыре человека оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии погиб один и пострадали четыре человекаВ аварии погиб один и пострадали четыре человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Серьезная авария произошла 12 декабря в 6 часов 12 минут на 7 километре автодороги «Северный обход города Тамбова» на территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД 37-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» при выполнении маневра обгона, не справился с управлением, его машину занесло, после чего произошло столкновение с автомобилем «Lada Largus», которым управлял 54-летний мужчина.

- В результате ДТП 26-летняя женщина, пассажир автомобиля «Chevrolet Lacetti» погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель и пассажиры автомобиля «Chevrolet Lacetti», женщина 26 лет и мужчина 38 лет женщина, а так же 56-летняя пассажирка автомобиля «Lada Largus» были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

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