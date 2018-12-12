2018-12-12T17:03:02+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские поймали прохожего с марихуаной в кармане

Пенсионер шел по улице с 50 граммами наркотика
Ксения АЛЕШИНА
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У пенсионера нашли два пакетика с наркотикомУ пенсионера нашли два пакетика с наркотикомФото: УМВД по Тамбовской области
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На одной из улиц села Перкино Сосновского района Тамбовской области сотрудники Госнаркоконтроля задержали 65-летнего мужчину. В кармане его куртки они обнаружили два полимерных пакета с 50 граммами марихуаны. В отделе полиции пенсионер пояснил, что нарвал наркотикосодержащее растение в сентябре этого года у реки для личного потребления.

- В настоящий момент изъятое отправлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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