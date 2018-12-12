Тамбовчанин ударил жену бокалом и грозился убить ножом

12 Дек. 16:38 2018-12-12T16:38:24+03:00

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Инцидент произошел в Первомайском районе. Супруги пригласили в гости друзей и выпивали. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка. 30-летний мужчина, будучи сильно пьяным, ударил жену бокалом. Затем он схватил нож и стал угрожать расправой. Однако ему помешал их гость, который отвел главу семьи в другую комнату, а женщина в это время вызвала полицию.

- Житель Первомайского района был задержан и опрошен, также были опрошены и гости, находившиеся в доме. С места происшествия собраны улики, подтверждающие совершение преступления. Подразделением дознания после проведения проверки возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.