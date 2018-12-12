Житель Тамбовщины лишился 19 тысяч рублей, поверив знакомой женщине
11 декабря полицейские раскрыли мошенничество, совершенное месяц назад. Так, в дежурную часть обратился 51-летний житель поселка Ржакса. По словам мужчины, 3 ноября к нему в гости зашла знакомая и попросила воспользоваться телефоном. Мужчина отдал свой мобильный, не подозревая, что это приведет к неприятностям. Женщина ушла, но так и не вернула гаджет. Он неоднократно пытался вернуть сотовый, но знакомая продолжала оттягивать время. В итоге 51-летний гражданин обратился в органы внутренних дел.
Сотрудники полиции опросили 36-летнюю подозреваемую.
- Выяснилось, что задержанная не только присвоила телефон себе, но и воспользовалась услугой мобильный банк, посредством которой ей удалось похитить с карты потерпевшего деньги в сумме 19 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Полученные преступным путем средства женщина потратила на свои нужды. Теперь ей придется возместить материальный ущерб из своего кармана.