2018-12-12T15:24:31+03:00
Общество

На фестиваль Дедов Морозов в Тамбовской области приедет столичная звезда

В городе Уварово ждут выступления Сергея Крылова
Ксения АЛЕШИНА
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Звезда 90-х Сергей Крылов выступит на фестивале Дедов МорозовЗвезда 90-х Сергей Крылов выступит на фестивале Дедов Морозов
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Известный российский певец, шоумен и актер Сергей Крылов станет почетным гостем открытого фестиваля Дедов Морозов, который состоится 19 декабря в городе Уварово. По традиции праздник будет проходить в ЛДС «Сокол», начало в 19:00.

Организаторы обещают гостям яркую и разнообразную программу. Помимо слета новогодних волшебников ожидаются конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку, музыкальные номера, фейерверк и конечно же, не обойдется без подарков.

- Выступление столичного гостя в роли Деда Мороза станет апофеозом фееричного шоу, - комментируют в администрации города Уварово.

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