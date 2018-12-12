На фестиваль Дедов Морозов в Тамбовской области приедет столичная звезда
В городе Уварово ждут выступления Сергея Крылова
Звезда 90-х Сергей Крылов выступит на фестивале Дедов Морозов
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Известный российский певец, шоумен и актер Сергей Крылов станет почетным гостем открытого фестиваля Дедов Морозов, который состоится 19 декабря в городе Уварово. По традиции праздник будет проходить в ЛДС «Сокол», начало в 19:00.
Организаторы обещают гостям яркую и разнообразную программу. Помимо слета новогодних волшебников ожидаются конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку, музыкальные номера, фейерверк и конечно же, не обойдется без подарков.
- Выступление столичного гостя в роли Деда Мороза станет апофеозом фееричного шоу, - комментируют в администрации города Уварово.