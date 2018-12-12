Тамбовские полицейские раскрыли грабеж в торговом центре

12 Дек. 14:53 2018-12-12T14:54:28+03:00

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11 декабря в дежурную часть поступила информация о грабеже в одном из магазинов, расположенных на центральной улице Тамбова - Советской. Злоумышленник из торгового зала открыто похитил мужскую куртку.

- Сотрудники уголовного розыска провели опрос свидетелей и осмотр места происшествия, а также тщательно изучили запись камеры наблюдения. Установив приметы подозреваемого, оперативники совместно с сотрудниками ППС задержали 26-летнего мужчину, проживающего на улице 8 Марта, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Тамбовчанина доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Также стражи порядка изъяли у него похищенную куртку и возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.