Прокуратура вступилась за права тамбовчанина, обращение которого проигнорировали в организации ЖКХ

12 Дек. 14:45 2018-12-12T14:45:08+03:00

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В Тамбовской области прокуратура требует привлечения к дисциплинарной ответственности работника организации жилищно-коммунального хозяйства, своевременно не рассмотревшего обращение потребителя о расторжении договора водоснабжения.

- В ходе проверки, проведенной по обращению жителя Петровского района, установлено, что в сентябре 2017 года им было подано заявление в ООО «Петровское ЖКХ» о расторжении договора поставки питьевой воды и отключении от центрального водопровода, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Однако до настоящего времени договор поставки питьевой воды с заявителем не расторгнут, какого-либо уведомления о результатах рассмотрения заявления в его адрес не направлялось.

А это является нарушением требований федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан и их прав. В этой связи прокуратура внесла в адрес директора данной организации ЖКХ представление, потребовав незамедлительно принять меры для восстановления нарушенных прав человека, а также наказать виновного работника ООО в этом проступке.