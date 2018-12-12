2018-12-12T14:38:49+03:00
Общество

В Тамбове 30 одаренных школьников получили паспорта

Главный документ ребятам вручали в день Конституции
Ксения АЛЕШИНА
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Ребята в торжественной обстановке получили самый главный документ из рук почетных гостейРебята в торжественной обстановке получили самый главный документ из рук почетных гостей
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В день Конституции РФ, 12 декабря, в стенах региональной администрации состоялась торжественная церемония вручения паспортов школьникам. Документ получили более 30 учащихся образовательных организаций области. В их число вошли победители и призеры различных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, лидеры общественного движения, волонтеры и добровольцы.

- Сегодня вручение паспортов одаренным школьникам вошло в добрую традицию, которые мы будем непременно продолжать. Конечно, участие в церемонии – это, своего рода, поощрение для школьников, но с другой стороны, на таких церемониях мы повышаем престиж документы, воспитываем в ребятах чувства патриотизма и гражданской ответственности,- комментирует начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

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