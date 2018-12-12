2018-12-12T13:30:16+03:00
Происшествия

В Тамбовской области парень зарезал соседа

Пьяная ссора обернулась трагедией
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске суд вынес приговор 22-летнему местному жителю. Его признали виновным в смерти 33-летнего соседа. Установлено, что они выпивали вместе вечером 15 августа. Между мужчинами произошел словесный конфликт, возникший на фоне сильного алкогольного опьянения. Осужденный ударил ножом в грудь своего собутыльника. Потерпевший скончался в этот же день от полученного ранения.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

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