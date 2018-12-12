На Тамбовщине инженерам вернули долги по зарплате

12 Дек. 12:59 2018-12-12T12:59:22+03:00

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Тамбовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительно-монтажной фирмы. С января этого года руководитель свыше двух месяцев не выплачивал зарплату двум инженерам производственно-технического отдела. В итоге перед сотрудниками образовалась задолженность около 80 тысяч рублей. При этом работодатель продолжал использовать их труд.

- Учитывая, что в ходе следствия задолженность по заработной плате инженерам полностью выплачена, уголовное дело в отношении директора организации направлено в суд с ходатайством о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.