Жительнице Тамбовщины грозит до 6 лет тюрьмы за кражу 3 бутылок водки и пива

12 Дек. 12:19 2018-12-12T12:22:41+03:00

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11 декабря в дежурную часть обратился житель Рассказовского района. Мужчина рассказал, что его ограбили. Полицейские установили, что кражу совершила местная жительница.

- Около восьми часов вечера неизвестный взломом запорного устройства входной двери проник в дом пенсионера, откуда похитил 3 бутылки водки и бутылку пива. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным по подозрению в совершении кражи задержана 43-летняя неработающая жительница села. При опросе получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Виновной грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.