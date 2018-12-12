2018-12-12T12:22:41+03:00
Происшествия

Жительнице Тамбовщины грозит до 6 лет тюрьмы за кражу 3 бутылок водки и пива

Она взломала замок в доме пенсионера
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 декабря в дежурную часть обратился житель Рассказовского района. Мужчина рассказал, что его ограбили. Полицейские установили, что кражу совершила местная жительница.

- Около восьми часов вечера неизвестный взломом запорного устройства входной двери проник в дом пенсионера, откуда похитил 3 бутылки водки и бутылку пива. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным по подозрению в совершении кражи задержана 43-летняя неработающая жительница села. При опросе получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Виновной грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб