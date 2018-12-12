Жительнице Тамбовщины грозит до 6 лет тюрьмы за кражу 3 бутылок водки и пива
11 декабря в дежурную часть обратился житель Рассказовского района. Мужчина рассказал, что его ограбили. Полицейские установили, что кражу совершила местная жительница.
- Около восьми часов вечера неизвестный взломом запорного устройства входной двери проник в дом пенсионера, откуда похитил 3 бутылки водки и бутылку пива. Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным по подозрению в совершении кражи задержана 43-летняя неработающая жительница села. При опросе получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Виновной грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.