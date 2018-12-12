В тамбовских лесах начали ловить «елочных» браконьеров

12 Дек. 10:58 2018-12-12T10:58:22+03:00

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На Тамбовщине лесные инспекторы выявили первых «елочных» браконьеров, которые незаконно срубили новогодние деревья. Обоих нарушителей привлекли к административной ответственности и выписали штраф на общую сумму шесть тысяч рублей. К тому же каждый из них должен будет возместить причиненный лесному фонду ущерб.

- Приобрести новогоднюю елку на законных основаниях и без ущерба окружающей среде можно в ТОГАУ (лесхозах). К их реализации автономные учреждения приступили с начала декабря. А также на елочных базарах, которые откроются с 15 декабря во всех муниципальных образованиях, - напоминают тамбовчанам в региональном управлении лесами.

Напомним, что к Новому году лесники приготовили для жителей области 30 тысяч штук хвойных деревьев, приобрести которые может каждый желающий.