2018-12-12T10:54:23+03:00
Происшествия

В Тамбовской области «Hyundai Creta» врезался в фургон

Есть пострадавший
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

11 декабря в 11 часов 41 минуту на улице Свободы в районе дома №1 города Котовска произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Hyundai Creta», 31-летний мужчина, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-2824NA» под управлением 23-летнего парня, который двигался во встречном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель автомобиля «Hyundai Creta» получил телесные повреждения и был доставлен во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб