В Тамбовской области «Hyundai Creta» врезался в фургон
Есть пострадавший
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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11 декабря в 11 часов 41 минуту на улице Свободы в районе дома №1 города Котовска произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Hyundai Creta», 31-летний мужчина, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-2824NA» под управлением 23-летнего парня, который двигался во встречном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии водитель автомобиля «Hyundai Creta» получил телесные повреждения и был доставлен во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области