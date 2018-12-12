В Тамбовской области «Hyundai Creta» врезался в фургон

12 Дек. 10:52 2018-12-12T10:54:23+03:00

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11 декабря в 11 часов 41 минуту на улице Свободы в районе дома №1 города Котовска произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Hyundai Creta», 31-летний мужчина, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-2824NA» под управлением 23-летнего парня, который двигался во встречном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель автомобиля «Hyundai Creta» получил телесные повреждения и был доставлен во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.