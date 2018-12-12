В Тамбове столкнулись «Lada Largus» и «Nissan Qashgai»: есть пострадавшая

12 Дек. 09:56 2018-12-12T10:01:14+03:00

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11 декабря в 10 часов 27 минут в Тамбове на улице Мичуринской в районе дома №218 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Lada Largus», 33-летний мужчина, на нерегулируемом перекрестке, при совершении маневра поворота налево, допустил столкновение с автомобилем «Nissan Qashgai» под управлением 33-летней женщины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель автомобиля «Nissan Qashgai» получила телесные повреждения и была доставлена во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.