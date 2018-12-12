Тамбовчанин отправится в колонию за убийство случайного прохожего

12 Дек. 09:42 2018-12-12T09:42:13+03:00

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В Тамбовской области вынесли приговор 28-летнему мужчине, который единственным ударом ножа убил случайного прохожего, имевшего неосторожность вступить с ним в спор.

- Уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) рассматривалось в Уваровском районном суде, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Убийство произошло 21 августа этого года в городе Уварово.

- По версии следствия, вечером 28-летний мужчина на улице распивал спиртные напитки с приятелями. В это время к ним подошел незнакомый мужчина, с которым у осужденного произошел конфликт, во время которого он достал нож и нанес незнакомцу один удар. - От полученной колото-резаной раны левого бедра с повреждением артерии 47-летний потерпевший сразу скончался, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил подсудимого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, частично присоединив к указанному наказанию неотбытое наказание по предыдущему приговору, определил осужденному к отбытию 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного в пользу жены потерпевшего взыскали деньги в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, а также затрат на погребение.