Тамбовчан предостерегают от «пьяных» конфет в детских подарках

11 Дек. 17:32 2018-12-11T17:32:21+03:00

Также санврачи не рекомендуют покупать сладкие наборы с карамелью

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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области дал рекомендации родителям, касающиеся выбора сладких новогодних подарков. В первую очередь, специалисты советуют приобретать их в местах организованной торговли, то есть в магазинах, поскольку товар с лотков может оказаться некачественным.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание взрослых на то, что в наборе не должны встречаться конфеты с алкоголем, запрещенные детям по понятным причинам. К тому же, санврачи не рекомендуют покупать карамель, в том числе леденцовую.

При выборе подарка следует внимательно изучить состав кондитерских изделий. Там должно содержаться минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Если в продукте имеются красители Е122, Е104, Е110, Е129, Е124 или Е102, то на упаковку обязана наноситься надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Важно проверить состояние упаковки на целостность. На этикетке обязательно должны быть сведения об изготовителе, его местонахождении, массе нетто, ингредиентах изделий, перечне составляющих изделий, пищевой ценности, условиях его хранения, сроке годности подарка.

Если в подарке предусмотрена игрушка, то информацию о ней следует читать на упаковке, которая должна находиться в специальной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами.

- Вы вправе попросить у продавца документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара (товарно-сопроводительные документы, содержащие сведения о декларации соответствия для кондитерских изделий, сведения о сертификате соответствия – для игрушки), - комментируют в региональном управлении Роспотребнадзора.