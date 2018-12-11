2018-12-11T16:09:58+03:00
Общество

В Тамбовской областной больнице обновили отделение реанимации

Подразделение открылось после масштабной реконструкции
Ксения АЛЕШИНА
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В одном из самых важных подразделений Тамбовской областной больницы провели масштабную реконструкциюВ одном из самых важных подразделений Тамбовской областной больницы провели масштабную реконструкцию
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В одном из самых важных подразделений Тамбовской областной больницы провели масштабную реконструкцию. Обновленное отделение анестезиологии-реанимации готово принимать пациентов. Капитальный ремонт проводился с использованиемсовременных материалов. Была реконструирована система медицинского газоснабжения, смонтирована современная система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха. Все работы проводились в соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими нормами.

Отделение также оснастили современными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) экспертного класса, аналогов которых нет ни в одной тамбовской больнице.

- Значимым шагом вперед стало приобретение монитора для измерения внутричерепного давления. При различных патологиях головного мозга - травмы, опухоли, разрывы аневризм, инсульты - устанавливаются специальные катетеры непосредственно в головной мозг. С их помощью медики получают полную информацию о малейших изменениях и, следовательно, имеют возможность вовремя предотвратить такое грозное осложнение, как отек головного мозга.

Обычной практикой в лечебном процессе стало использование аппаратов экстракорпоральной детоксикации (очищения) крови, которые выполняют заместительную функцию почек и печени, - комментируют в Управлении здравоохранения Тамбовской области.

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