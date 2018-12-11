2018-12-11T15:29:43+03:00
Общество

Минимальная зарплата тамбовчан вырастет на 117 рублей

МРОТ подняли до прожиточного минимума
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Государственная Дума на заседании 11 декабря приняла в третьем, окончательном чтении, закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019–2021 годы.

- С 1 января 2019 года МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года, - говорится в законе.

Повышение МРОТ по отношению к установленной 1 мая 2018 года планке (11 163 рубля в месяц) составит 117 рублей. Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников. Напомним, последний раз размер МРОТ повышался 1 мая 2018 года: с 9 489 рублей (85 процентов от прожиточного минимума) до 11163 рублей.

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