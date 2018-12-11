Тамбовчан предупреждают о сходе снега с крыш

11 Дек. 15:01 2018-12-11T15:01:19+03:00

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В связи с обильными снегопадами и перепадами температур в последние дни, администрация города Тамбова предупреждает жителей о возможном сходе снега с крыш и просят быть максимально осторожными, передвигаясь по улицам.

По информации Тамбовского ЦГМС, осадки сохранятся до конца рабочей недели. При этом погода ожидается не холодная - температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 4 градусов. Но уже в субботу, 15 декабря, в ночь ударит мороз до минус 11 градусов.