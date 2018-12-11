Учителя начальных классов из Тамбова отметили в министерстве просвещения России

11 Дек. 14:25 2018-12-11T20:33:08+03:00

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В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса педагогов «Воспитать человека», посвященного 100-летию дополнительного образования. Лучшие педагоги из 21-го региона страны собрались на площадке МГТУ имени Баумана, чтобы обменяться лучшими практиками в области воспитания.

Тамбовскую область на конкурсе представляла учитель начальных классов школы №36 областного центра Елена Черемисина. Она стала победителем регионального этапа конкурса и получила приглашение в финальную часть.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Финальным испытанием стало публичное выступление участников на тему высказывания Теодора Рузвельта: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества». Трехминутные выступления финалистов настолько впечатлили экспертов, что определить лучшего оказалось непросто, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

В итоге из тридцати финалистов жюри отметило девять педагогов, которые получили дипломы и призы от заместителя министра просвещения РФ Игоря Михеева. Тамбовчанка Елена Черемисина стала лауреатом в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности».

- Участие в конкурсе стало для меня уникальной возможностью обменяться опытом, почерпнуть новые полезные знания, познакомиться с лучшими педагогами страны. Я довольна результатам и благодарна своим ученикам и коллегам, - поделилась впечатлением Елена Черемисина.