На севере Тамбова отменили карантин по бешенству

11 Дек. 14:02 2018-12-11T14:02:15+03:00

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Согласно постановлению главы администрации Тамбовской области, в областном центре отменяется двухмесячный карантин по бешенству с подворья, расположенного на улице Магистральной. В октябре хозяева кота заметили странное поведение у животного, после чего обратились в ветлечебницу, где диагноз подтвердился. Питомец вел себя агрессивно и его пришлось усыпить.

- Ограничительные мероприятия отменены на основании представления начальника управления ветеринарии области в связи с выполнением всех специальных мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага и истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.