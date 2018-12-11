2018-12-11T14:02:15+03:00
Общество

На севере Тамбова отменили карантин по бешенству

Его ввели в октябре из-за больного кота
Ксения АЛЕШИНА
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Согласно постановлению главы администрации Тамбовской области, в областном центре отменяется двухмесячный карантин по бешенству с подворья, расположенного на улице Магистральной. В октябре хозяева кота заметили странное поведение у животного, после чего обратились в ветлечебницу, где диагноз подтвердился. Питомец вел себя агрессивно и его пришлось усыпить.

- Ограничительные мероприятия отменены на основании представления начальника управления ветеринарии области в связи с выполнением всех специальных мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага и истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

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