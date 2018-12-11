2018-12-11T13:08:10+03:00
Общество

Тамбовчане покатаются на санках ручной работы

Жителей области приглашают на зимний фестиваль в Лысые горы
Ксения АЛЕШИНА
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В Лысых горах находятся самые крутые горкиВ Лысых горах находятся самые крутые горкиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Тамбовщине в феврале состоится новый зимний фестиваль «Лысогорские санки». Он уже вошел в Национальный календарь событий-2019 года и претендует на звание лучшего.

Место проведения фестиваля выбрали не случайно — Лысые горы, где находятся самые крутые горки. Участники смогут покататься на необычных санках ручной работы, при этом особое значение придадут экипировке и представлению команды.

- В заездах будут принимать участие команды в составе от 2 до 5 человек. Зрители необычных соревнований смогут понаблюдать за участниками в номинациях на самые оригинальные сани, самые креативные костюмы, на самый быстрый и дальний спуск с горы, - пишет Национальный календарь событий.

Как сообщают организаторы фестиваля, гостей также ждут катание на классических санях и лошадях, зимние конкурсы и угощения.

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