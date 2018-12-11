20-летний тамбовчанин попался в "ловушку" интернет-мошенников

11 Дек. 12:11 2018-12-11T12:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции обратился 20-летний житель Тамбова. Парень рассказал стражам порядка, что 5 декабря в социальной сети ему написал друг с просьбой о помощи. Знакомый просил занять 17 тысяч рублей, якобы это очень важно.. Деньги обещал вернуть уже на следующий день.

- Молодой человек поверил на слово, не подозревая об опасности, и перевел деньги на неизвестный счет, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Позже выяснилось, что страничку соцсети его друга взломали мошенники и от его имени рассылали сообщение с просьбой о материальной помощи.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают мошенников и в очередной раз напоминают тамбовчанам, что необходимо быть бдительными и осторожными при проведении любых денежных операций.