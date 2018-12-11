2018-12-11T12:02:03+03:00
Общество

В Тамбовской области 120 сельских семей смогут улучшить жилищные условия

На эти цели направят свыше 105 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовщина получит из федерального бюджета более 96 миллионов рублей на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Из региональной казны добавят еще 9 миллионов рублей. Средства направят на улучшение жилищных условий семей, которые живут и работают на селе. Планируется, что помощь окажут 120 семьям.

Начиная с 2014 года социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 895 сельских семей. Также в рамках подпрограммы меняется и инфраструктура сельской местности. Проложено 153 километра водопроводных линий и порядка 136 километров распределительных газовых сетей.

- В Жердевском и Мичуринском районах создана инженерная инфраструктура на площадке под компактную жилищную застройку. Построены два стадиона в Гавриловском и Ржаксинском районах, в Уваровском районе - Дом культуры. В девяти районах реализовано 54 проекта по грантовой поддержке местных инициатив. Это детские игровые, спортивные, хоккейные площадки, зоны отдыха, скверы, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

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