В Тамбовской области работника предприятия подозревают в краже полтонны металлолома

11 Дек. 11:16 2018-12-11T11:16:35+03:00

По предварительным данным, он действовал сообща с товарищем

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Полицейские раскрыли преступление, совершенное в Тамбовской области два месяца назад. Так, 15 октября поздним вечером с территории местного предприятия в поселке Маяк Рассказовского района похитили 500 килограммов металлолома.

Стражи порядка подозревают в этом преступлении двух 26-летних жителей этого поселка.

- Один из них работал водителем манипулятора и воспользовался для вывоза груза служебной машиной. Подозреваемые, ранее уже имевшие проблемы с законом, опрошены и дали признательные показания. Похищенное они успели сдать в пункт приема чермета, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этих молодых людей.