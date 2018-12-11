В Тамбовской области столкнулись две легковушки: есть жертвы

11 Дек. 10:17 2018-12-11T10:21:50+03:00

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10 декабря в 14 часов 25 минут на 15-м километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов», проходящей по территории Кирсановского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и два получили ранения.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «ВАЗ 21093», 22-летний парень, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Lada Vesta» под управлением 27-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «ВАЗа 21093» скончался в карете скорой медицинской помощи. Водителя и 45-летнего пассажира «Lada Vesta» доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.