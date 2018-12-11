Жителю Тамбовщины грозит срок за хранение дома незарегистрированного оружия

11 Дек. 10:02 2018-12-11T10:02:21+03:00

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10 декабря в дежурную часть полиции поступила информация о том, что у одного из жителей районного поселка Мордового есть оружие. После проверки поступившего сообщения стражи порядка выяснили, что ранее судимый 44-летний мужчина сам изготовил и хранил у себя дома самодельное стреляющее устройство.

- Обрез, называемый в просторечии «поджигной», был изъят. Мужчина при опросе пояснил, что изготовил оружие якобы для охоты, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ.

- Напоминаем гражданам, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия - они освобождаются от уголовной ответственности, - отмечают в полиции.