В Тамбовской области сгорел автосервис с машинами
Пожар случился ночью
Изменить размер текста:
В час ночи на пульт спасателей поступило сообщение о ЧП в Тамбовской области. В городе Котовске на улице Советской загорелся автосервис на площади 100 кв. метров.
- Пожар ликвидирован в 02:59. В результате выгорел автосервис с тремя автомобилями. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.
С огнем в эту ночь боролись 16 сотрудников МЧС с помощью 5 пожарных машин. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.