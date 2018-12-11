2018-12-11T09:39:07+03:00
Происшествия

В Тамбовской области сгорел автосервис с машинами

Пожар случился ночью
Ирина БУРЯКОВА
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В час ночи на пульт спасателей поступило сообщение о ЧП в Тамбовской области. В городе Котовске на улице Советской загорелся автосервис на площади 100 кв. метров.

- Пожар ликвидирован в 02:59. В результате выгорел автосервис с тремя автомобилями. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области.

С огнем в эту ночь боролись 16 сотрудников МЧС с помощью 5 пожарных машин. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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