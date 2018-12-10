Тамбовский детский ансамбль «Цвета радуги» завоевал высокие награды
Участники групп спортивной направленности детского ансамбля «Цвета радуги» завоевали золотые и серебряную медали на Международном фестивале «Мегаполис», который состоялся 8 декабря в Воронеже. К соревнованиям юных танцоров подготовили тренеры Татьяна Зиновьева и Надежда Антонюк.
Коллектив занял первое место в номинации «Бальный танец», представив постановку «Royal Toy». «Золото» танцорам также принес номер «Рождественский вальс». Второе место «Цвета радуги» удостоились в номинации «Свободная категория».
- Эти соревнования стали одними из последних в этом году. Впереди большой сольный концерт, которым коллектив порадует болельщиков в завершении года, - говорит директор ансамбля Сергей Прохоров.