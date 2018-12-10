2018-12-11T13:47:37+03:00
Общество

Тамбовский детский ансамбль «Цвета радуги» завоевал высокие награды

Коллектив привез два «золота» и одно «серебро» с Международного фестиваля
Ксения АЛЕШИНА
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Коллектив детского ансамбля «Цвета радуги» завоевали золотую и серебряную медали на Международном фестивалеКоллектив детского ансамбля «Цвета радуги» завоевали золотую и серебряную медали на Международном фестивале
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Участники групп спортивной направленности детского ансамбля «Цвета радуги» завоевали золотые и серебряную медали на Международном фестивале «Мегаполис», который состоялся 8 декабря в Воронеже. К соревнованиям юных танцоров подготовили тренеры Татьяна Зиновьева и Надежда Антонюк.

Коллектив занял первое место в номинации «Бальный танец», представив постановку «Royal Toy». «Золото» танцорам также принес номер «Рождественский вальс». Второе место «Цвета радуги» удостоились в номинации «Свободная категория».

- Эти соревнования стали одними из последних в этом году. Впереди большой сольный концерт, которым коллектив порадует болельщиков в завершении года, - говорит директор ансамбля Сергей Прохоров.

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