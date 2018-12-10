2018-12-10T18:03:36+03:00
Общество

Поездки из Тамбова в Москву и обратно займут меньше времени: стартовал поезд №046М

В пути предусмотрены лишь две остановки
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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Сегодня, 10 декабря, из Москвы в Тамбов отправился новый поезд-экспресс №046М. Время в пути займет около 7 часов. Это теперь самый быстрый поезд по самому востребованному маршруту. В пути предусмотрены только 2 остановки: на станциях Мичуринск-Уральский и Рязань2. Состав сформирован из вагонов различной комфортности. Цена билетов начинается от 587 рублей.

- Из Москвы поезд отправляется по четным числам в 14:30 с Казанского вокзала и прибывает в Тамбов в 21:35. В обратном направлении состав будет отправляться по нечетным числам в 07:15 из Тамбова с прибытием на Казанский вокзал в 14:08, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

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