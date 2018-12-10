Четыре врача поедут в тамбовские села по программе «Земский доктор»

10 Дек. 17:15 2018-12-10T17:16:04+03:00

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Управление здравоохранения Тамбовской области подписало договор с молодыми специалистами, которые готовы переехать на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор». Акушер-гинеколог, участковый педиатр, терапевт и стоматолог будут лечить пациентов Мордовской, Сампурской и Тамбовской ЦРБ.

Отметим, что программа «Земский доктор» призвана решить проблему нехватки врачей в селах и небольших населенных пунктах. Ее участники получают компенсацию в размере 1 миллиона рублей, при этом они обязаны отработать на полную ставку не мене 5 лет.

- Программа «Земский доктор» доказала эффективность. Так, за период 2012-2017 гг. единовременную компенсационную выплату получили 350 молодых врачей, трудоустроившихся в центральные районные больницы, из них 275 врачей (85%) оказывают первичную медико-санитарную помощь. Благодаря реализации программы «Земский доктор» обеспеченность врачами сельского населения увеличилась в 1,4 раза, - комментируют в ведомстве.

В регионе также с 2018 года действует программа «Земский фельдшер», в рамках которой ее участникам предоставляется компенсационная выплата в размере 500 тысяч рублей.