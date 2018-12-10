В Тамбовской области пройдет парад сказочных существ
Из них будут выбирать самых лучших, оригинальных, веселых и даже - богинь
Фото: информационно-туристический портал Тамбовской области
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19 декабря в городе Уварово Тамбовской области состоится ежегодный фестиваль Дедов Морозов. Парад этих сказочных существ обещает подарить всем присутствующим яркую программу, море шуток, забавных конкурсов, юмора и смеха.
По традиции в ходе праздника выберут "Лучшего Деда Мороза".
Не останутся без внимания и Снегурочки. Победительницы среди помощниц главных новогодних волшебников определятся в номинациях: "Самая оригинальная Снегурочка", "Самая веселая Снегурочка", "Все Снегурки как Снегурки, а я - Богиня".
Ярким финалом парада станет зажжение огней на новогодней елке и красочный фейерверк.