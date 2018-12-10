2018-12-10T17:09:15+03:00
Общество

В Тамбовской области пройдет парад сказочных существ

Из них будут выбирать самых лучших, оригинальных, веселых и даже - богинь
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: информационно-туристический портал Тамбовской областиФото: информационно-туристический портал Тамбовской области
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19 декабря в городе Уварово Тамбовской области состоится ежегодный фестиваль Дедов Морозов. Парад этих сказочных существ обещает подарить всем присутствующим яркую программу, море шуток, забавных конкурсов, юмора и смеха.

По традиции в ходе праздника выберут "Лучшего Деда Мороза".

Не останутся без внимания и Снегурочки. Победительницы среди помощниц главных новогодних волшебников определятся в номинациях: "Самая оригинальная Снегурочка", "Самая веселая Снегурочка", "Все Снегурки как Снегурки, а я - Богиня".

Ярким финалом парада станет зажжение огней на новогодней елке и красочный фейерверк.

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