В Тамбовской области пройдет парад сказочных существ

10 Дек. 17:02 2018-12-10T17:09:15+03:00

Из них будут выбирать самых лучших, оригинальных, веселых и даже - богинь

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19 декабря в городе Уварово Тамбовской области состоится ежегодный фестиваль Дедов Морозов. Парад этих сказочных существ обещает подарить всем присутствующим яркую программу, море шуток, забавных конкурсов, юмора и смеха.

По традиции в ходе праздника выберут "Лучшего Деда Мороза".

Не останутся без внимания и Снегурочки. Победительницы среди помощниц главных новогодних волшебников определятся в номинациях: "Самая оригинальная Снегурочка", "Самая веселая Снегурочка", "Все Снегурки как Снегурки, а я - Богиня".

Ярким финалом парада станет зажжение огней на новогодней елке и красочный фейерверк.