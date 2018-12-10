В Тамбовской области выявили бешенство у собаки и лисицы

10 Дек. 16:25 2018-12-10T16:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в двух населенных пунктах Тамбовщины введен карантин по бешенству. Речь идет о подворьях деревни Красненькая и села Липовка. В первом случае заразу подхватила собака, а во втором — лисица. Специалисты запретили проводить там выставки собак и кошек, а также выгуливать собак. Кроме того, нельзя продавать животных и вывозить их за пределы неблагополучной территории.

При этом в трех населенных пунктах Тамбовской области, где ранее был также введен карантин по бешенству, ситуация наладилась и ограничительные меры отменили. Это касается поселка «Комсомолец», села Покрово-Пригородное и села Нижнеспасское.