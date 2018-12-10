Тамбовчане обворовывали Пичаевский район

10 Дек. 15:36 2018-12-10T15:36:50+03:00

Молодые люди "навестили" там два магазина и гараж

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области вечером 5 декабря в дежурную часть поступило сообщение о преступлении, совершенном в селе Вторая Байловка Пичаевского района. Там в продуктовом магазине взломали замок и похитили из кассы 11,5 тысяч рублей. Кроме этого, пропал видеорегистратор, который, возможно, зафиксировал момент кражи.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 19-летний парень, который недавно приехал в это село и по просьбе своей знакомой присматривал за домом.

- Оперативники его опросили и выяснили, что в тот день к нему приезжали гости из Тамбова. При осмотре дома в печке полицейские нашли фрагменты сожженного видеорегистратора, похищенного из магазина, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Также установлено, что это не единственный факт хищения. 21 ноября молодые люди забрались в чужой гараж в селе Заречье, откуда похитили комплектующие для автомобиля. Запчасти они хотели сдать в пункт приема металлолома, но не успели. Похищенное было изъято.

В ту же ночь, когда произошла кража из магазина, эти парни, вероятно, побывали и в другом магазине села.

- Сбив навесной замок, они забрались внутрь и похитили алкоголь, продукты питания, планшетный компьютер и сотовый телефон. Технику подозреваемые успели реализовать, - отмечают в полиции. - Установлено, кому молодые люди продали похищенное, после оно будет изъято.

Стражи порядка возбудили в отношении тамбовчан ряд уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража».