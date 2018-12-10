Мусороперерабатывающий завод в Тамбове будет работать

10 Дек. 14:47 2018-12-10T14:47:16+03:00

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10 декабря на еженедельном совещании глава администрации области Александр Никитин вновь вернулся к «мусорной» теме.

- Первый заместитель главы администрации области Олег Иванов представил пояснительную записку к сложившейся ситуации по полигону ООО «КомЭк» в Тамбовском районе. В ней рекомендуется региональному оператору по обращению с ТКО, а им является АО «Тамбовская сетевая компания», заключить договор с ООО «КомЭк» на сортировку мусора и захоронение отходов на полигоне в Тамбовском районе. Губернатор дал поручение решить этот вопрос в течение пяти дней, - сообщили в администрации Тамбовской области.

Напомним, 4 декабря в ходе личного приема граждан к главе администрации области Александру Никитину обратились работники компании «КомЭк», обеспокоенные невключением в новую редакцию территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами полигона в Тамбовском районе и опасающиеся увольнений. В обладминистрации возникшую ситуацию рассмотрели и решили сделать все возможное, чтобы при переходе на новую систему организации сбора и утилизации бытовых отходов работники предприятия не пострадали.

При этом утром 10 декабря сотрудники «КомЭк» устроили пикет в Рассказовском сквере. Они требовали сохранить предприятие и рабочие места.

Что касается полигона ООО «КомЭк», находящегося в Тамбовском районе, то требования к нему не изменились. Руководство предприятия должно предоставить документы, подтверждающие возможность его дальнейшей работы.