2018-12-10T14:47:16+03:00
Общество

Мусороперерабатывающий завод в Тамбове будет работать

Губернатор области Александр Никитин потребовал сохранить предприятие
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 декабря на еженедельном совещании глава администрации области Александр Никитин вновь вернулся к «мусорной» теме.

- Первый заместитель главы администрации области Олег Иванов представил пояснительную записку к сложившейся ситуации по полигону ООО «КомЭк» в Тамбовском районе. В ней рекомендуется региональному оператору по обращению с ТКО, а им является АО «Тамбовская сетевая компания», заключить договор с ООО «КомЭк» на сортировку мусора и захоронение отходов на полигоне в Тамбовском районе. Губернатор дал поручение решить этот вопрос в течение пяти дней, - сообщили в администрации Тамбовской области.

Напомним, 4 декабря в ходе личного приема граждан к главе администрации области Александру Никитину обратились работники компании «КомЭк», обеспокоенные невключением в новую редакцию территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами полигона в Тамбовском районе и опасающиеся увольнений. В обладминистрации возникшую ситуацию рассмотрели и решили сделать все возможное, чтобы при переходе на новую систему организации сбора и утилизации бытовых отходов работники предприятия не пострадали.

При этом утром 10 декабря сотрудники «КомЭк» устроили пикет в Рассказовском сквере. Они требовали сохранить предприятие и рабочие места.

Что касается полигона ООО «КомЭк», находящегося в Тамбовском районе, то требования к нему не изменились. Руководство предприятия должно предоставить документы, подтверждающие возможность его дальнейшей работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб